Drienerlo wil graag een klasse omhoog, middenvelder Schreurs is ook buiten de lijnen belangrijk als fysio

Hoewel de Enschedese studenten de eerste twee duels van het seizoen in de vierde klasse wonnen, was de start van de competitie toch weer redelijk typisch voor Drienerlo. De ploeg staat nu halverwege de competitie namelijk keurig in de subtop. Maar omdat er in de eerste weken te veel werd verloren, is de achterstand op koplopers Rigtersbleek en FC Berguizen iets groter dan gewenst. „Dat is eigenlijk ieder jaar zo bij ons. Je weet in de zomer nooit goed wat er weggaat of bijkomt bij Drienerlo. Dus wij hebben vaak iets langer nodig om op elkaar ingespeeld te raken”, vertelt Robbin Schreurs, inmiddels een ervaren kracht van het universiteitsteam.