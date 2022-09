Drillrapper legt zich neer bij celstraf en tbs voor neersteken van Quin uit Enschede

Eerder nog had de raadsvrouw van J., Machteld Roethof, hoger beroep aangetekend, maar daar ziet haar cliënt nu van af. J. stak in de zomer van 2021 de toen 17-jarige Quinn uit het niets met een mes in de buik. De jonge Enschedeër liep daarbij zware verwondingen aan zijn darm op en overleefde ternauwernood de aanval. J. had blijkbaar een conflict met een kennis van Quinn.