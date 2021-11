Drong Enschedeër (37) zich seksueel op aan stiefdochter (19)? OM denkt van wel en eist 20 maanden cel

foto's Zwarte reebokjes gespot bij het Aamsveen: ‘Vooral bijzonder dat het er drie zijn’

ENSCHEDE - Daar lopen ze, met z’n drieën. Een pikzwarte vacht, de even donkere ogen kijken verschrikt in de camera wanneer natuurfotograaf Hans van der Werf een foto van het drietal maakt. De fotograaf uit Glanerbrug spotte de reetjes met de bijzondere vacht in de buurt van natuurgebied het Aamsveen, in de buurt van Enschede. Hoe bijzonder is dit drietal?

5 november