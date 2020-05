Dronken bestuurder (36) in Porsche opgepakt voor witwassen: zonder geldig rijbewijs en met 16.000 euro op zak

In een maand 15 procent meer WW-uitkerin­gen in Twente en Achterhoek

8:51 ENSCHEDE – De gevolgen van de coronacrisis doen zich voelen op de Twentse arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen is vorige maand in Twente aanzienlijk gestegen, meldt het UWV. Terwijl er afgelopen jaren juist sprake was van een daling in deze periode.