Drugsoverlast in centrum Enschede verplaatst zich, de mobiele camera gaat er achteraan

ENSCHEDE De mobiele camera die wordt ingezet tegen ernstige drugsoverlast op straat is opnieuw verplaatst. Hij staat nu op een nieuwe hotspot : in de Brammelerdwarsstraat.

De Brammelerdwarsstraat is een achterafstraatje tussen het Stationsplein en de Korte Hengelosestraat. De nieuwe plek van de camera is naast de parkeergarage, kijkend op de onderdoorgang naar de Korte Hengelosestraat. „We zien de problematiek daar wat toenemen en hebben meerdere middelen daar ingezet, waaronder de camera”, aldus Bastian Drees, ambtenaar veiligheid bij de gemeente.

De mobiele camera heeft ongeveer zes maanden op de kop van De Heurne gestaan en daarvoor in de Van Lochemstraat. Het is een nieuw middel dat de gemeente, mede op verzoek van omwonenden, heeft ingezet in de strijd tegen langdurige drugsoverlast op straat.

Die vond jarenlang plaats op het Wilminkplein en omgeving, maar verplaatste zich naar de Van Lochemstraat en De Heurne. Dat was nadat de gemeente voor het Wilminkplein een aantal maatregelen had genomen om de overlast in dit deel van de binnenstad de kop in te drukken. Een van de maatregelen is een groepsverbod. Dat is tevens van kracht op de Noorderhagen, het Stationsplein en het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat.

Redelijk rustig

Volgens de gemeente is het nu redelijk rustig in de omgeving van de Van Lochemstraat en De Heurne. Bovendien is er onlangs een vaste camera geplaatst in De Heurne, mede op aandringen van omwonenden en ondernemers. De camera hangt bij growshop Galaxy, tegenover meubelzaak Nijenhuis. Het afdak boven de entree van deze meubelwinkel was een trefpunt van dealers en afnemers.