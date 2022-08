Drugsverslaafd of psychisch in de knel? ROC van Twente gaat verder met hulpverleners op school

Twents bedrijf ontwikkelt 4-zits duikboot voor special forces: ‘Sneller en comfortabe­ler’

ENSCHEDE - JFD Ortega in Enschede is klaar met de ontwikkeling van de ‘Shadowseal’, een open duikboot voor vier personen, die om te beginnen zal worden gebruikt voor militaire doeleinden. Elitemilitairen van niet met name genoemde landen moeten zich er sneller mee kunnen verplaatsen dan met de onderwaterscooters die ze nu gebruiken.

25 augustus