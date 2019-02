Drukte voor gratis liefdestattoo bij Hudson's Bay in Enschede: ‘Waarom niet?’

In Enschede was er volop belangstelling voor de Valentijnsdagactie van de winkelketen in samenwerking met het bedrijf Ink District Amsterdam. Tientallen mensen lieten een liefdestattoo zetten. Daar was Tamara Wip er één van. De 26-jarige Enschedese liet een subtiel hartje op haar arm zetten en is blij met het resultaat. Het hartje is overigens niet haar eerste tatoeage.