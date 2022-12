Ducttape om gasleidingen, stinkend riool, dag en nacht dealers: politiek wil unaniem einde aan overlast oude Dorpshuis Glanerbrug

ENSCHEDE/GLANERBRUG - In te strijd tegen drugsdealers en onveilige situaties moet het oude Dorpshuis in Glanerbrug worden aangepakt. Daar is de gemeenteraad van Enschede het op initiatief van de PVV, unaniem over eens. De wethouder krijgt hier een belangrijke rol in.

Omwonenden van het oude Dorpshuis aan de Kerkstraat maken zich grote zorgen over het reilen en zeilen in en om het pand. Het is verbouwd tot kleine woonruimtes. Ook een aantal bewoners is verontrust. Hun zorgen gaan over mensen die 24 uur per dag langskomen om drugs te halen. Maar ook over de gevaarlijke situaties in het pand. Volgens PVV-voorman Hidde Heutink zijn gaslekken afgedicht met duct tape, is het brandgevaarlijk en komt er een ondraaglijke stank uit het riool. Daarnaast zijn er geregeld brandjes of zelfs een steekpartij. Heutink stelt voor dat de gemeente het pand terugkoopt en er weer een dorpshuis van maakt.

Rookmelders en brandblussers

Dat terugkopen is volgens wethouder Niels van den Berg geen optie. Hij heeft met de eigenaar gepraat. Die wil dat pertinent niet. Wel heeft hij maatregelen getroffen om het pand veiliger te maken. Daarvoor zijn inmiddels drie of vier controles geweest. De eerste na de zomer. Toen bleek het pand niet veilig bewoonbaar. Inmiddels na de vierde controle zijn er blusmiddelen en rookmelders en is het pand veilig.

„Een deel van uw wensen is dus al in gang gezet.” PVV wil dat het weer een dorpshuis wordt, maar mede omdat het pand niet van de gemeente is en er al een buurtcentrum in de buurt is, wijst Van den Berg dat af.

Junks met trein of fiets

De gemeente is zich ook bewust van de overlast door drugsdealers en junks in het grensdorp. Die overlast komt vooral van verslaafde Duitsers die met trein of fiets naar Glanerbrug komen om er drugs te kopen en te gebruiken. Dat gebeurt niet meer op straat maar vooral in woningen aan onder meer het Redemptoristenpark en in het oude Dorpshuis. Samen met de wijkagent probeert de gemeente daar van alles aan te doen. Zo staat er op woensdagen een caravan waar mensen overlast kunnen melden of hun zorgen kunnen uiten. Er is zelfs contact met buurgemeente Gronau om te kijken of er aan de Duitse kant van de grens zorg mogelijk is. Maar daarin is Nederland flinke stappen verder, liet Enschede zich eerder ontvallen.