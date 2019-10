Duitse politie houdt tientallen auto's vast na brand op vliegveld Münster

Parkeren volgend jaar opnieuw duurder in Enschede

11:18 ENSCHEDE - Parkeren wordt volgend jaar bijna overal in Enschede duurder. De jaarlijkse verhoging van de tarieven met 10 cent per uur wordt in 2020 doorgezet. Dat betekent dat straatparkeren 3,10 euro per uur gaat kosten in de parkeerzone.