Duitsers zijn niet ineens bang voor Nederland, maar Maja houdt in Enschede wel haar mondkapje op

Gedumpt afval Aamsveen opgeruimd, natuurher­stel van start: ‘Doen we niets, dan is alles straks bos’

26 juli ENSCHEDE - Tien vrachtwagens vol afval haalde Landschap Overijssel uit het kwetsbare natuurgebied Aamsveen. Nu de illegale vuilstort is opgeruimd, is de weg vrij voor maatregelen om het hoogveen weer een kans te geven. „Doen we niets, dan is alles straks bos.”