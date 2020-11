Duitsland in gedeeltelijke lockdown: wat betekent dat voor het grensverkeer?

Hennepkwe­ke­rij opgerold in flatgebouw in Enschede

30 oktober ENSCHEDE - In een flatgebouw aan de Benninkbrug in Enschede is vrijdagmiddag een hennepkwekerij opgerold. In de betreffende woning werden 400 planten ontdekt. De planten stonden verspreid over meerdere ruimtes. In de omgeving van de flat was een duidelijke stank van de hennepkwekerij te ruiken.