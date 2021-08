Duitsland ziet Nederland niet meer als hoogrisicogebied en is weer toegankelijk

Net als vroeger: toch weer slapen en eten bij Rodenbach in Enschede

4 augustus ENSCHEDE - Het voormalige hotel Rodenbach aan de Parkweg wordt toch weer een hotel. En er komt ook weer een restaurant in: Ristorante Moderno. De naam is een knipoog naar de tijd dat het negentiende-eeuwse hotel nog Modern heette en een bekende uitgaansgelegenheid was in de wijde regio.