Duizend Tukkers reden onder invloed, en steeds vaker is drugs het probleem

In deze regio groeide het aantal mensen dat gepakt werd voor het rijden onder invloed de afgelopen jaren fors. Waar het in 2016 nog om 627 mensen ging, waren het er in 2021 meer dan duizend, 1007 om precies te zijn. Vooral in de grote steden zijn de percentages fors gestegen. Oldenzaal (+ 65 procent), Hengelo (+ 73 procent) en Enschede (+ 82 procent) vallen echter nog in het niet bij Almelo.