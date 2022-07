Duizenden arbeidsongevallen blijven buiten beeld van Arbeidsinspectie

Met video Veel schade na woning­brand in Enschede, woning voorlopig onbewoon­baar

ENSCHEDE - Een woning aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede heeft zaterdagochtend rond half zeven brand gewoed. De hele woning heeft grote schade opgelopen en is voorlopig onbewoonbaar. De bewoonster is opgevangen door buurtbewoners.

16 juli