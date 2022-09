Dwaling bij koop hotel?

Update Brand bij boodschap­pen­be­zor­ger Picnic in Enschede? Nee, accu van bakwagen die zichzelf uitscha­kelt

ENSCHEDE - Ja, de brandweer rukte ervoor uit. Maar brand was er zondagmorgen niet bij boodschappenbezorger Picnic in Enschede. „De accu’s in onze bezorgwagens zitten vol sensoren. Als er iets gebeurt dat niet hoort, schakelt zo’n accu zichzelf uit en ‘ontgast’ die zichzelf. Dat is wat er gebeurde.”

