Ebo Fraterman fotografeert van Enschede tot New York: ‘Wereldreiziger met de camera’

Spooktrein van de nazi’s bracht Janusz Debski naar Enschede: ‘Het is een wonder dat we het hebben overleefd’

ENSCHEDE - Vermoedelijk is hij de eerste vluchteling in Twente van na de Tweede Wereldoorlog. In maart 1945 ontsnapt Janusz Debski met zijn ouders, oom en broer uit een trein vol met dwangarbeiders die na een wekenlange reis door Duitsland een dag in Enschede staat. Debski blijft en gaat nooit meer weg. „Treinen maken me bang. Nog steeds.”

12 april