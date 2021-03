‘Echt gestoord, die voetbalsalarissen’ en 5 andere opvallende momenten met Marijnissen

ENSCHEDE - Ze wil het eigen risico in de zorg afschaffen, denkt dat de euro niet meer houdbaar is en durft te kiezen tussen Herman Finkers en Ilse DeLange. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen won al eens de Klare Taalprijs voor het duidelijkst sprekende Kamerlid. Ook in de interactieve talkshow Van Torentje naar Torentje draait ze in de meeste gevallen niet om de hete brij heen, blijkt uit deze fragmenten.

SP over eigen risico: ‘Oneerlijke boete op ziek zijn’

De SP wil het eigen risico in de zorg afschaffen. Interviewer Sander Schimmelpenninck legt Lilian Marijnissen voor dat het eigen risico best disciplinerend kan werken. „We weten allemaal dat een slechte levensstijl bijdraagt aan de om ziek te worden.” Dat vindt de SP-lijsttrekker te ver gaan. Ze legt uit waarom.

Herman Finkers of Ilse DeLange?

FC Twente of Heracles Almelo? Herman Finkers of Ilse DeLange? Een zachte G of Twentse O? Rectum of Ypelo?Marijnissen krijgt van sidekick Ron Hemmink zes tweekeuzevragen en mag steeds maar één antwoord geven.

‘Doorgeschoten en echt gestoord, die salarissen in de voetbalwereld’

„Of ik altijd in het stadion zit? Ja, nu dus niet. Super shit. Maar als het even kan wel.” Lilian Marijnissen is supporter van Feyenoord. Als ze in De Kuip op de tribune naar een wedstrijd kijkt, denkt ze niet na over wat de spelers op het veld verdienen. Maar ze vindt daar wel wat van.

‘De euro is niet houdbaar’

De 23-jarige Timon Metz uit Enschede is minister-president van het landelijke studentenkabinet. Hij is benieuwd naar het SP-standpunt rond de EU. Het gesprek komt vervolgens op de euro. Marijnissen vreest - zich daarbij baserend op voorspellingen van economen - dat de munt niet houdbaar is.

Schrik om verhaal over 13-jarig slachtoffer straatintimidatie

Kimberley Bluhm (24), een Groningse die in Enschede studeert, is helemaal klaar met straatintimidatie en is benieuwd wat de politiek tegen dit probleem kan doen. Het gesprek komt op Kimberleys nichtje van 13 jaar, die hier ook slachtoffer van is geworden.

Dat raakt Marijnissen, die wel een idee heeft hoe het probleem kan worden aangepakt. „Al zal het niet morgen weg zijn, zo naïef ben ik echt niet.”

Doet ze het of doet ze het niet?

Het is inmiddels een traditie bij Van Torentje naar Torentje: aan het eind van de uitzending vult de geïnterviewde lijsttrekker een prognose in van de verkiezingsuitkomst. Marijnissen blijkt daar niet van op de hoogte te zijn. Durft ze een voorspelling te doen?

