Echte voetbalkunst: Erika schildert Grolsch Veste als Van Gogh

Afgelopen zomer bezocht kunstenares Erika Stanley uit Roosendaal De Grolsch Veste in Enschede. De stadions van Ajax, PSV en Feyenoord had ze al in de stijl van Van Gogh geschilderd, nu was er ruimte voor nieuwe werken. Aangekomen in Enschede wist ze het meteen: dit werd het eerste stadion buiten de traditionele top 3 dat ze ging schilderen.

Bryan Ruiz

En dat is geen toeval. „Hier heeft Bryan Ruiz gespeeld in het jaar van de landstitel, dat is heel speciaal voor mij’, zegt Erika, die naast de Nederlandse ook de Costaricaanse nationaliteit heeft. Een soort nationale trots, een eerbetoon aan haar landgenoot Bryan Ruiz.

Quote De voetbalemo­tie is bij de Grolsch Veste voelbaar, je wilt maar één ding: naar binnen! Erika Stanley, kunstenaar

„Daarbij gaat er een geweldige kracht uit van De Grolsch Veste. Als je eromheen loopt of op het plein van een afstandje naar het stadion kijkt, dan is de voetbalemotie voelbaar. Je wil dan maar één ding: naar binnen! Dat heeft niet elk stadion zo sterk als De Grolsch Veste. Dit stadion verdient het dan ook zeker om geschilderd te worden Als Van Gogh.”

Voor de echte FC Twente fans: De Grolsch Veste als Van Gogh © Erika Stanley

Aantrekkingskracht

De aantrekkingskracht van het stadion die Erika beschrijft, heeft ze tot uiting gebracht op haar schilderij. Daarop is De Grolsch Veste te zien onder een blakende Van Gogh-zon, terwijl toeschouwers als geleid door zwaartekracht naar binnen stromen.

In collectie

Het originele schilderij De Grolsch Veste Als Van Gogh is niet te koop. Maar FC Twente fans kunnen het wel op hun verlanglijstje voor Sinterklaas of kerstmis zetten. Want er zijn wel reproducties beschikbaar in verschillende maten. Ook andere attributen als kamermatten en kussens met het schilderij zijn binnenkort verkrijgbaar.

Als Van Gogh

Als Van Gogh is een schilderijenserie waarvoor Erika Stanley stadsgezichten en objecten schildert in de stijl van Vincent van Gogh. Erika is een internationaal bekende specialist in die stijl. De complete serie bestaat uit tientallen schilderijen, uitgesplitst in series waaronder voetbalstadions. De serie Rotterdam Als Van Gogh wordt permanent geëxposeerd in de Kunstkubus in het hartje van deze stad.