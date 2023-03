Een azc in Enschede: rijkelijk laat, maar het enige logische dat de raad nu kan doen

Eens een Tukker Marcel Amstelveen had geen fijne gevoelens bij Twente: ‘Thuis was niet echt een veilige omgeving’

Marcel Amstelveen (48) is bokstherapeut. Hij is geboren in Hengelo, maar groeide vanaf zijn 6de op in Rotterdam. Zijn jeugd was ‘niet de prettigste tijd’ van zijn leven. Toch is er nog een verrassend positieve link met Twente.