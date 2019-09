Een dag uit het leven van de rattenvanger van Enschede: ‘Werk vaak gewoon in zondagse kleding’

video Minderjari­ge jongens op scooter rijden agente en Duitse vrouw aan in Enschede

12:09 ENSCHEDE – Twee minderjarige jongens hebben vrijdagavond een agente en een 28-jarige vrouw uit Duitsland aangereden in Enschede. De politievrouw werd geraakt nadat de bestuurder en zijn bijrijder een stopteken negeerden. Even later werd ook de Duitse vrouw aangereden. De agente heeft aangifte gedaan.