Een dag voor de gedwongen uitzetting brandt het huisje van Jessica in Enschede af: ‘Ze had dit al aangekondigd’

ENSCHEDE - Van de inboedel in de studio aan de Pluimstraat in Enschede is niets bruikbaars over. Het bankstel is verkoold, de lampen zijn gesmolten, de tv staat voor eeuwig op zwart. Het zijn de gevolgen van een brand, die er woensdagavond woedde. Een brand die de bewoonster bij buren al aangekondigd had, en nu door de politie vanwege ‘verdachte omstandigheden’ onderzocht wordt.