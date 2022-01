Een gesprek met de makelaar veranderde alles: na 50 jaar stopt ijssalon Talamini in Enschede

Tekort aan technisch personeel loopt op door klimaatam­bi­ties: 2400 openstaan­de vacatures in Twente en Achterhoek

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, zijn er meer gespecialiseerde arbeidskrachten nodig in de bouw- en installatiebranche. Dat zegt het UWV. In Twente en de Achterhoek stonden er in het derde kwartaal van 2021 zo’n 2400 ‘klimaatbanen’ open. En dat worden er alleen maar meer.

18 januari