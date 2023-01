Een klein handjevol bewoners aan de Roolfs in Haaksbergen mag samen een ton verdelen: ‘Maar we weten niets zeker’

Ze zijn vriendelijk genoeg, maar met hun naam in de krant? Niemand die het wil. Dat komt zo: De bewoners van de vier huizen aan de Roolfs waar zondag de straatprijs van 100.000 euro is gevallen, hebben niks gehoord of ontvangen van de Postcode Loterij. „Eerst zien, dan geloven”, zegt de dame die met een glimlach de deur opent. Ja, zij speelt met één lot mee. Dus in theorie heeft zij een deel van de ton. Als ieder adres één lot heeft, is dat minstens 25.000 euro. Maar de Twentse nuchterheid gebiedt haar niet te vroeg te juichen. „En dan moet je er ook nog belasting over betalen hè.”