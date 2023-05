Een ongedekte cheque voor het nieuwe zwembad in Enschede? ‘Dat hadden we beter moeten doen’

Vakantie­geld AOW-ers kan linea recta door naar huurbaas door torenhoge naheffin­gen in Enschedese flat

Bewoners van de flats aan Het Leunenberg in Enschede zijn diep teleurgesteld. De veelal AOW’ers zien hun vakantiegeld grotendeels in rook opgaan door de torenhoge naheffing voor de verwarming. Ze moeten bedragen van 700 tot 1400 euro bijbetalen. „Nou..., op vakantie kunnen we niet meer.”