Een rollator, een boomstam, een roeiboot: hoe gekker, hoe beter tijdens de 51ste Batavierenrace

Met video Duizenden studenten rennen Batavieren­ra­ce, zo begeleiden motorrij­ders de uitput­tings­slag: ‘Het is één grote adrenaline­kick’

Duizenden studenten begonnen vrijdagnacht in Nijmegen aan de 51e editie van de Batavierenrace. Om de estafetterace in goede banen te leiden, worden elk jaar bijna tweehonderd onverschrokken motorrijders opgetrommeld. Zij begeleiden de hardlopers van de start in Nijmegen tot de finish in Enschede.