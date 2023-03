Een tekort aan vuilnisophalers? Niet in Twente, zegt uitzendbureau: ‘Geen enkel probleem’

Waar is deze verwarring dan ontstaan? „Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers vallen in het onderzoek onder dezelfde beroepsgroep”, legt Edwin van de Wiel, onderzoeker van Kennispunt Twente uit. „De competenties en het opleidingsniveau die nodig zijn om het beroep te beoefenen, zijn vergelijkbaar. Daarom worden ze onder één groep gerekend in de Twentse Arbeidsmarktmonitor.”

In dit geval is het een interessante combinatie: aan dagbladbezorgers is namelijk wel een extreem tekort, maar aan vuilnismannen niet. Toch is er een reden dat ze niet apart in de monitor beschreven staan: „Er is niet genoeg informatie beschikbaar om de twee beroepen afzonderlijk te behandelen”, zegt Van de Wiel.