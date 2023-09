Een tramlijn tussen Enschede en Hengelo, is dat wat? En kunt u vanuit huis drie bomen zien? Over een paar jaar wel

Lezer: ‘Burgemees­ter Hengelo moet voorzit­ters­ha­mer in kwestie Beernink overdragen’

In de vergadering van a.s. dinsdag 12 september 2023 komt de gemeenteraad van Hengelo bijeen. De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan in de kwestie Beernink waarbij de gemeente Hengelo oa is verzocht om met een oplossing te komen in deze langdurige lopende zaak