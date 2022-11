Een vierde mysterie in Twente! Wie kan Bennie meer vertellen over dit vreemde handschrift? (aflevering 1)

De winkel van Bennie verkeert een beetje in zwaar weer. Terwijl Yusuf, Gijsje en Bennie plannen bedenken om meer mensen naar de curiosashop te trekken, raakt ineens de achterkant van een antiek bureautje los. Aan de binnenkant van de plank zijn allemaal gekke tekens te zien. Is het Arabisch of Egyptisch? Heeft iemand er in lopen krassen of betekent het echt iets?

Wie is Kennie Bennie?

Kennie Bennie is eigenlijk alles ineen: een fysieke theatervoorstelling op locatie, een pop-upwinkel en een interactieve online detectiveserie. Het idee is afkomstig van Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede, dat hiervoor de samenwerking heeft gezocht met De Twentsche Courant Tubantia.

Geheimzinnig schilderij

Centraal staat Bennie, de soms wat humeurige maar eigenlijk best vriendelijke eigenaar van een Malle Pietje-winkel in de binnenstad van Enschede. Die winkel bestaat trouwens echt: in winkelcentrum Koningsplein (voorheen de Zuidmolen). Het staat er vol met bijzondere spullen die te koop zijn: schilderijen, theaterkostuums, ingelijste huilende zigeunerkindjes, tweedehandsmeubels. Je zou het de betere kringloopwinkel kunnen noemen.

Bennie krijgt elke week een bijzonder voorwerp in zijn winkel binnengebracht. De ene keer heeft assistent Yusuf (Samir Hassan) de zolder van een overleden man in Enschede leeggeruimd, een week later is er een vreemd kastje gevonden langs de kant van de weg in De Lutte. Maar het kan ook gebeuren dat iemand zomaar bij assistent Gijsje (Willemien Dijkstra) een geheimzinnig schilderij aflevert, dat mogelijk heel veel geld waard is. Hoe dan ook: zo’n voorwerp met een verhaal is telkens het startpunt voor een nieuw mysterie van Kennie Bennie, de whodunnit waar de humor nooit ver weg is en die qua sfeer in de buurt komt van Stiefbeen en Zoon (jaren zestig/zeventig) en Baantjer (jaren negentig).

Nieuwe aanwijzingen

Bennie, Yusuf en Gijsje gebruiken hun gezond verstand en hun speurtalent om het verhaal achter een voorwerp te ontrafelen. In korte filmpjes op de website van deze krant laten ze elke werkdag zien hoe ver ze zijn. Ze doen daarbij ook een beroep op de lezers van de krant. Want elke hulp is welkom voor het ontrafelen van het mysterie. Dagelijks komen nieuwe aanwijzingen voorbij die weer vragen oproepen. Omdat elk mysterie verband houdt met een historische gebeurtenis met echte personen in Twente, is de kans groot dat lezers meer weten. Bennie, Yusuf en Gijsje beschikken graag over deze extra informatie, die hen misschien dichter bij de oplossing brengt.

De echte speurneuzen kunnen, als de spanning ze te veel wordt, zelfs een kleine voorsprong krijgen op de rest door zich (na aanmelding) op donderdagmiddag al te melden in de winkel van Bennie in Enschede. Achterin de winkel vindt dan live de ontknoping van het mysterie van die week plaats. Een beperkt aantal bezoekers mag daarbij aanwezig zijn. Door gezamenlijk geheimhouding te beloven, weten alleen zij al een dag eerder wat er gaat gebeuren. De oplossing van het mysterie is dan op vrijdag voor iedereen te zien op tubantia.nl/kenniebennie.