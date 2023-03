Een wegwerpmondkapje als brillenpoetsdoekje, is dat wel een goed idee?

Twentse stellen die getrouwd willen blijven, kunnen het beste in Tubbergen gaan wonen

In Tubbergen is maar 4,5 procent van de inwoners gescheiden, blijkt uit een data-onderzoek van vergelijkingssite Independer. Dat is het laatste percentage van heel Twente. Ook in Rijssen-Holten wonen relatief weinig gescheiden mensen: 5,1 procent van de inwoners is opnieuw vrijgezel.