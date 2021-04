Eerbetoon aan overleden Lotte: Enschedese wordt hét gezicht van campagne tegen loverboys

Is Anna (11) uit Enschede de nieuwe Doutzen? ‘Het zou jammer zijn als je het net-net-net niet wordt’

18 april ENSCHEDE - Ze wordt ook wel een mini-Doutzen Kroes genoemd. Hoe dan ook is Anna Broekmaat een van de gezichten van de zomercollectie van Nik&Nik, de kinderkledinglijn van modeketen Nikkie. De 11-jarige Enschedese zit in de finale van de modellenwedstrijd ‘Nik&Nik Make me a model’. De afvalrace is iedere zondag te zien op YouTube.