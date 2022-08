Eerst werd ‘blote Nell’ aangekleed, nu wordt ze uitgekleed: boeren weten kunstwerk bij Enschede wéér te vinden

‘Daar dobbert ze dan, blote Nell, volledig uitgekleed door het kabinet’. Dat staat op het spandoek voor het meertje aan de Bergweg. Erachter valt de blik op ‘blote Nell’, een beeld van Sjef Sales naar het model van zijn toen 34-jarige vrouw Nell Annink uit Enschede. Zelf heeft Nell (nu 75) helemaal niks met boeren, niet in kwade en niet in goede zin. Haar eerste reactie is dan ook: „Gosjemikke. Het houdt maar niet op, hè.”