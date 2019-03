Eerste hulp bij kiesstress: dit zijn de meningen van de Overijsselse partijen

‘Komst ITC naar Universi­teit Twente gaat niet ten koste van start-ups’

11:19 ENSCHEDE - Circa 3000 vierkante meter blijft er in The Gallery nog over nadat het luchtkarteringsinstituut ITC straks het gebouw op het UT-terrein heeft betrokken. De universiteit vindt daarom kritiek dat er in The Gallery geen ruimte meer zou zijn voor nieuwe bedrijven onterecht.