Eerste Suiver Festival in Enschede gemist? ‘Na zoveel positieve reacties kan een vervolg niet uitblijven’

met video Wat een zomer! Veel zon en vooral lekker in het water in, maar ‘als het kan gaan we weer naar Italië’

Het is bijna zover, het eind van de zomervakantie 2022 in deze regio. Aan de boorden van recreatieplas Het Rutbeek bij Enschede houden zonaanbidders en waterliefhebbers het vakantiegevoel zo lang mogelijk vast. Hoe kijken ze terug op hun zomer? Wat is hun mooiste vakantieherinnering?

24 augustus