Eigen bezorgservice Grolsch zet kwaad bloed bij Twentse supermarkten: ‘Niet netjes’

Quarantai­ne­huis in Enschede voor daklozen met coronaver­schijn­se­len

20:42 ENSCHEDE - Wie coronaverschijnselen heeft, gaat in thuisquarantaine. Maar wat als er geen thuis is? Of isolatie in een opvanglocatie niet mogelijk is? Voor die mensen heeft de Veiligheidsregio Twente een quarantainehuis in Enschede ingericht. Er is plek voor 15 personen.