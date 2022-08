Eigenaar wist niets van twee wietkwekerijen in zijn bedrijfspand in Enschede en burgemeester sluit de boel: ‘Ik ben onmeunig het slachtoffer’

Het overkwam Erik Hellegers uit Hengelo. Niet een keer, maar twee keer zelfs. Toen voor de tweede keer een kwekerij met honderden planten werd aangetroffen, werd zijn bedrijfspand aan Het Sander in Enschede gesloten. De toegangsdeuren werden in maart van dit jaar op last van de burgemeester voor zes maanden verzegeld. De eigenaar wil zijn pand terug.