Einde aan testplicht: vanaf vandaag weer ‘ohne Probleme’ de grens over

Gemeenten trekken klimaat­koers Twente onderuit

29 mei ENSCHEDE/RIJSSEN-HOLTEN - De Twentse energieambities worden niet waar gemaakt. De afzonderlijke gemeenten trekken hun plannen voor duurzame energieopwekking in of passen ze aan. Van de in maart toegezegde 48 windmolens is amper de helft over.