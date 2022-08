Eindelijk een ontsnappingsroute voor slachtrijpe varkens uit ‘Sperrgebiet’ Emsbüren

met kaart Ook in Twente is het rijtjes­huis de meest voorkomen­de soort woning, behalve in deze gemeenten

ENSCHEDE - Het rijtjeshuis is veruit de meest dominante soort woning in het Nederlandse straatbeeld, zo blijkt uit onderzoek van het CBS over het woningaanbod in 2021. Van de bijna acht miljoen woningen in ons land, was vorig jaar maar liefst 42 procent een rijtjeshuis. Maar in Twente zijn er een aantal gemeenten die een uitzondering zijn op die regel.

