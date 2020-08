Eindelijk getrouwd: drie keer is scheepsrecht voor Ron en Irene uit Enschede

Eens een Tukker... Frank Poorthuis: ‘Bij ‘Op hoes an veur Kesmis’ springen me de tranen in de ogen’

9 augustus ENSCHEDE - De in Enschede geboren Frank Poorthuis (63) is adjunct-hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad (AD). In de coronacrisis verbleef hij tot de risicogroep behorend 97 dagen in quarantaine en hield daarover een dagboek bij in de krant en op de website van het AD en De Twentsche Courant Tubantia.