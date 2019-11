Elektrische fiets vliegt rijdend in brand: Enschedese scholier met schrik vrij

update | video Grimmige sfeer bij scholen in Enschede, politie grijpt in

5 november ENSCHEDE - Een vechtpartij heeft dinsdagmiddag grote onrust veroorzaakt in de Wethouder Beversstraat en Kuipersdijk in Enschede. Tientallen scholieren hadden zich verzameld in de straten rondom het Stedelijk Lyceum en Bonhoeffer College, de politie was massaal ter plaatse. Ten minste één persoon is aangehouden.