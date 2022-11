Elisabeth uit Enschede is weer thuis, mét een Emmy: ‘De vermoeidheid laat ik even niet toe. Ik wil hiervan genieten, elke seconde’

twents liquidatieproces Marcus T. zou door Simo D. het criminele milieu zijn ingezogen: ‘Als ik ten onder ga dan neem ik hem mee’

Werd Marcus T. het moeras ingezogen door zijn vroeger ‘partner in crime’ Simo D., of speelt hij de vermoorde onschuld in een onderwereldconflict dat veel weg heeft van een partij schaken? Op dag zes van het ‘Twentse’ liquidatieproces probeerde T’s advocaat Sander Janssen het beeld dat zijn cliënt een gewetenloze crimineel is, te nuanceren.

22 november