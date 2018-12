Elke dag is Ellen een beetje minder Ellen

Verdachte van overval op tankstati­on in Gronau aangehou­den bij winkeldief­stal

29 december GRONAU - De vermoedelijke overvaller van de Jet-tankshop aan de Enscheder Straße in Gronau is aangehouden. De politie was sinds vrijdagavond zelfs in Glanerbrug naar de man op zoek, maar hij bleek niet ver weg.