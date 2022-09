Elke lijn zijn eigen nummer: reiziger herkent sneller zijn Blauwnettrein

Recht en Rechtvaardigheid Bij de dood van een dochtertje

Het is alweer een poos terug, maar echt gebeurd. In 1986 trouwde de heer R. met mejuffrouw Van de W. Negen jaar later gingen ze uit elkaar en werd het huwelijk ontbonden. Kort voor de echtscheiding had R. hun toen 7-jarige dochter gedood. Hij werd door het Gerechtshof wegens doodslag veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs.

