Ellen uit Enschede vlogde zich als verpleegkundige door de coronacrisis

Sin­ger-songwriter Tim Knol trapt af in Enschede: ‘Heerlijk weer mensen te zien tijdens het spelen’

7:54 ENSCHEDE/HENGELO - Of het nu een concert is voor minstens driehonderd liefhebbers die achter een laptop zitten, of een optreden voor dertig mensen in een concertzaal. De Twentse theaters proberen de draad na de corona-uitbraak zo goed en kwaad als dat gaat weer op te pakken.