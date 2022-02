Els Koopmans (1948-2022): voor altijd wethouder van de vuurwerkramp

Hoe kunnen dichtslib­ben­de straten in Noordwest Enschede worden ontlast? Inwoner mag het zeggen

ENSCHEDE - Hoe kan het verkeer in de dichtslibbende straten en wegen in het noordwesten van Enschede weer doorstromen? Inwoners die daar ideeën over hebben, mogen het zeggen. Met tips en suggesties die worden verwerkt in een wijkverkeersplan.

14 februari