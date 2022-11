Emmy Award voor Elisabeth uit Enschede: ‘Waanzinnig dat we eruit zijn gepikt’

MET VIDEOENSCHEDE - Kabam! van Elisabeth Hesemans uit Enschede heeft een Emmy Award gewonnen. De kleuterserie werd gekozen als beste tv-programma die buiten de Verenigde Staten is gemaakt. „Waanzinnig dat we eruit zijn gepikt”, aldus Elisabeth Hesemans.

De prestigieuze prijzen werden maandagavond voor de 50e keer uitgereikt. De kleuterdramaserie was genomineerd in de categorie Kids: Live-Action. In de serie staat angst bij kinderen centraal. In tien afleveringen, vorig jaar uitgezonden bij KRO-NCRV's Zapp, komt telkens een andere leerling uit de klas van meester Mo langs met een verhaal van zijn of haar angst.

Veel angsten

„Ik ben iemand met heel veel angsten en daar gaat de serie over”, zei een uitzinnige Elisabeth Hesemans maandagavond op het podium van het Hilton Midtown Hotel in New York. „Een van mijn angsten is podiumangst. Maar het maakt allemaal niet uit want we hebben een Emmy!”

Kabam is het debuut van Elisabeth Hesemans. Zij bedacht en regisseerde de serie. „Eerst zien dan geloven”, zei Hesemans vlak voordat ze naar New York ging in Tubantia. „Ik ben een doemdenker. We hebben 75 procent kans om de Emmy niet te krijgen. Maar nu heb ik besloten dat het glas halfvol is. Meer dan zeventig landen zonden iets in en uit Nederland is dit de enige nominatie. En ja, het is gewoon een fantastische serie.”

Gejuicht

In haar vriendenclub in Enschede en op Facebook wordt juichend gereageerd op de prijs voor Elisabeth Hesemans. „Zó ontzettend gaaf en verdiend”, aldus een van hen.

In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal. In tien korte verhalen komt elke keer een andere leerling uit de klas van meester Mo (Idriss Nabil) langs met een eigen angst. De serie wil laten zien ‘dat iedereen wel eens bang is’, en dat er vaak wel een oplossing voor te verzinnen is. Kabam! is geregisseerd door Elisabeth Hesemans. De serie nam het tijdens het gala op tegen producties uit Singapore, Australië en Mexico.