En nu dus Heerenveen voor FC Twente: ‘We zijn de favoriet bij de bookmakers, maar die zitten er ook wel eens naast’

MET VIDEO Emotionele start in Enschede: Almeloop­ers en tientallen andere teams onderweg in Roparun

Als eerste mochten de Almeloopers zaterdagochtend aan hun tocht van 560 kilometer naar Rotterdam beginnen. In hun kielzog nog ruim 200 andere teams. Allemaal lopen ze zich de benen uit het lijf, om maandagmiddag aan te komen op de Coolsingel. Met maar een doel: geld ophalen voor zorg aan mensen met kanker. En iedereen heeft wel een naaste in zijn hoofd voor wie hij of zij dat doet.