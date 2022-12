Energietoeslag pas in februari: ‘het is meer dan oude lijst erbij en op de knop drukken’

Heutink wil dat de energietoeslag van 500 euro onmiddellijk uitgekeerd wordt, in deze periode die voor veel mensen heel duur is. Het Rijk staat dat toe en een gemeente als Amsterdam doet dat ook. Heutink snapt niet waarom dat in Enschede niet kan. De gemeente kan daar volgens Heutink gewoon de lijst met namen bij pakken die ze dit najaar ook heeft gebruikt.

Zorgvuldigheid voor snelheid

Maar Kampman wil daar niet van weten. Zo eenvoudig als Heutink het voorspiegelt is het volgens hem niet. „Dan staat u hier net als de vorige keer met: wethouder hoe kan het nou dat er 150 of 200 mensen zijn die geld hebben ontvangen dat ze niet hadden mogen ontvangen. Zo was het toen we de vorige keer snel werkten”, houdt Kampman Heutink voor. Hij wil het zorgvuldig doen en dat kost tijd. Volgens Kampman veranderen inkomens, uitkeringen en misschien is van sommigen de situatie wel verslechterd en is de groep dus groter. Heutink heeft zich daar bij neer te leggen.