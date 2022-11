Enschede als uitgaansstad: mateloze jongeren, tikken op je bil en spul in je drankje

Uitgaan in TwenteENSCHEDE - Het uitgaansleven is veranderd. Dat stelt het Trimbos-Instituut. Meer overlast, meer drugsgebruik en er is sprake van een soort ‘knaldrang’ onder jongeren die de verloren tijd uit de coronalockdowns willen inhalen. Klopt dat beeld ook voor Twente?

Vier studenten journalistiek van Hogeschool Windesheim gaan op verzoek van Tubantia op onderzoek uit. Daarbij richten zij zich op jongeren in heel Twente, met name Enschede. Die stad is jarenlang dé plek voor jongeren die willen stappen. Met een overvloed aan diverse discotheken, kroegen en cafés. In combinatie met ruim 26.000 studenten is Enschede een echte studentenstad te noemen.

In de late nacht wordt het grimmig

Voor een eerste verkenning over het uitgaansleven als student is de campus van de Universiteit Twente ideaal terrein. Volgens een groepje UT-studenten kan het met name in de late nacht grimmig worden in het centrum van Enschede. Ze spreken over vechtpartijen en over een jonge vrouw die werd gedrogeerd. Maar het is van horen zeggen, ze hebben het niet meegemaakt.

Over het algemeen voelen de studenten op de campus zich veilig als ze gaan stappen. Ismay (21) is vanuit een klein dorp naar Enschede verhuisd om te studeren en voelt zich als een vis in het water in de stad. „Ik vind Enschede superleuk, hier is dat heel anders. Het uitgaansleven is écht op studenten gericht. Daarnaast ben je met veel leeftijdsgenoten en kom je mensen tegen die in dezelfde levensfase zitten. Dat vind ik erg fijn.”

De van oorsprong Enschedese Femke (19) vertelt ook vol lof over haar stad. „Je ziet dat er in de stad voor ieder wat wils is. Je komt veel mensen van verschillende studies en nationaliteiten tegen. Dat is dan ook wat ik het leukst vind aan het stappen in Enschede.”

Ongewenst gedrag in discotheek

Er zijn ook studenten die kunnen meepraten over de minder leuke kant van het stappen in Enschede. Bijvoorbeeld Myrthe (24), die te maken kreeg met ongewenst gedrag in een discotheek. „Ik werd op mijn billen geslagen en zelfs een keer van voren gegrepen. Nadat ik die jongen een elleboog gaf heb ik hem niet meer gezien, maar dit ging voor mij veel te ver.”

Myrthe gaat ‘s nachts dan ook niet graag alleen over straat. „Ik ga liever met een vriend dan met een vriendin over straat. Op die manier lijkt het alsof ik bezet ben en word ik met rust gelaten. Als ik met vriendinnen ben, proberen jongens vaker een move te maken.” Move, dat is een ander woord voor verleiden.

Ook Djurre (18) kan hierover meepraten. „Ik heb zelf nooit iets vervelends meegemaakt tijdens het uitgaan, maar vriendinnen van mij wel. Die zijn wel eens lastiggevallen en er is wel eens wat in hun drankje gedaan.”

Toename van ongeregeldheden

De vraag is wel of dit van alle tijden is of juist het gevolg is van (het einde van) de coronapandemie. Volgens het Trimbos-Instituut hangt het eerst wel degelijk samen met dat laatste. Uit het rapport: ‘Er is een grote kans op overprikkeling na de lockdown, wat ervoor zorgt dat jongeren sneller geïrriteerd raken en agressief gedrag gaan vertonen.’ Daarnaast zorgt de onervarenheid van nieuwe uitgaanders ook voor gevaren.

Student Femke (19) kan zich in het onderzoek van het Trimbos vinden. „Ik ben een van de studenten die na de coronapandemie voor het eerst ging stappen en heb wel gezien dat andere nieuwe uitgaanders sneller de rem eraf gooien. Die mensen drinken dan veel meer dan dat ze eigenlijk kunnen hebben.”