Enschede biedt 500 vluchtelingen onderdak

De eerste is een deel van het gemeentelijke kantoorpand De Noordmolen, aan de Molenstraat, tegenover het Leger des Heils. Met de eigenaar van de andere locatie verwacht de gemeente begin volgende week tot overeenstemming te komen. In beide panden is in totaal plaats voor ongeveer vijfhonderd mensen.

De veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente werken samen aan het inrichten van locaties met in totaal ruim tweeduizend opvangplekken. Daarvan zijn naar schatting volgende week de eerste duizend plekken gerealiseerd. Oekraïense vluchtelingen die zich in Twente melden, worden via het regionale coördinatiepunt in de beschikbare opvanglocaties ondergebracht.

Instroom

„Enschede zal, als grootste gemeente, een flink deel van de tweede duizend voor haar rekening nemen”, zegt burgemeester Roelof Bleker. „Daarmee verwachten we de komst van grotere aantallen vluchtelingen goed te kunnen opvangen. Maar als de instroom heel snel toeneemt, dan kunnen we niet uitsluiten dat ook in Enschede noodopvang nodig is. Ook daar houden we rekening mee.”

De afgelopen weken hebben zich ongeveer 130 mensen uit Oekraïne in Enschede gemeld. De meesten zijn via de stichting Noaberschap Ukraine-Twente in gastgezinnen ondergebracht. Ook vanuit woningcorporaties wordt volop meegedacht.

Lange tijd

„We zijn in Enschede vooral op zoek gegaan naar locaties waar gezinnen gedurende langere tijd kunnen verblijven. De panden die we op het oog hebben worden de komende maanden daarvoor aangepast”, aldus wethouder Jeroen Diepemaat. „Veel moeders zijn met hun kinderen het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvlucht en kunnen voorlopig niet terug. We willen voorkomen dat zij van de ene naar de andere opvanglocatie moeten verhuizen.”