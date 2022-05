Enschede haakt aan bij ‘kliklijn’ Meld Misdaad Anoniem: ‘Meer signalen over mogelijke criminaliteit en fraude’

Enschede werkt sinds deze week samen met de organisatie Meld Misdaad Anoniem. Die bestaat al twintig jaar, maar het is niet vanzelfsprekend dat tips en informatie gedeeld wordt met gemeenten. Omdat dat soms wel erg handig is, sluiten sommige gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met M., zoals de organisatie ook kortweg heet. Enschede heeft dat deze week ook gedaan.

Meer dan tweehonderd gemeenten deden dat al eerder. Enschede heeft ermee gewacht omdat eerst de informatie die al beschikbaar was, goed in kaart gebracht moest worden. Voor de informatie die MMA verstrekt betaalt de gemeente ‘een beperkte bijdrage’.

Relevante meldingen

De ‘kliklijn’ filtert alle tips en geeft ze anoniem door aan instanties die er iets mee kunnen. „Meldingen die relevant zijn voor ons, bijvoorbeeld meldingen over fraude met uitkeringen of onveilig gebruik van panden, komen dan bij de gemeente terecht”, aldus burgemeester Roelof Bleker. De tip kan over vanalles gaan, van drugshandel tot prostitutie. De gemeente hoopt dat er nu via MMA tips binnenkomen over zaken die anders bij de gemeente nooit gemeld zouden worden.

Angst voor wraak

MMA heeft als belangrijkste uitgangspunt dat de gegevens van de melder niet worden vastgelegd. Meld Misdaad Anoniem is ook een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. Waarom niet gewoon naar de politie gaan? Dat is soms lastig, zegt Marc Janssen, woordvoerder van M. „Bijvoorbeeld vanwege angst voor wraak of omdat je de dader kent. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt en dat de melder buiten beeld blijft.”

Meld Misdaad Anoniem krijgt naar eigen zeggen jaarlijks 45.000 meldingen waarvan ongeveer een derde wordt doorgegeven, met tussen de duizend en tweeduizend aanhoudingen tot gevolg. Er is ook kritiek op de stichting. Zo is het erg eenvoudig om een valse melding te doen en ook criminelen kunnen dat, om bijvoorbeeld concurrenten in de problemen te brengen.

Meld Misdaad Anoniem is 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000.